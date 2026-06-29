Раскрыто оснащение кроссовера Deepal S07 для России

Deepal обнародовал наполнение гибридного кроссовера S07 для российского рынка. SUV получит единственную комплектацию под названием «Техно», сочетающую в себе «умные» системы и премиальный комфорт. Уже идет финальный этап подготовки модели к старту продаж.

Новинка будет представлена у нас в одной комлектации

Согласно пресс-релизу, находящемуся в распоряжении портала «АвтоВзгляд», «семерку» легко узнать по LED-оптике с анимацией включения, двухцветным дискам R20 и безрамочным дверям со скрытыми дверными ручками. Не будем забывать про панорамную крышу площадью 1,9 м² с электрической шторкой.

Сиденья в салоне с 64-цветной атмосферной подсветкой обшиты перфорированной экокожей с контрастной строчкой. Оба ряда получили обогрев и встроенную вентиляцию, передний оборудован набором электрорегулировок, а кресло водителя — функцией памяти. Также греются мультируль и наружные складные зеркала с электроприводом и форсунки омывателя. Предусмотрены поворотный 15,6-дюймовый тачскрин «мультимедийки» и проекционный дисплей с дополненной реальностью.

Премиальная аудиосистема Sony с 14 динамиками выдает 350 Вт, беспроводная охлаждаемая зарядка для смартфона расситана на 40 Вт. Стояночный тормоз — электронный. Климат-контроль, которым можно управлять и с заднего дивана, умеет ионизировать воздух.

Безопасность обеспечивают «эйрбеги» водителя и переднего пассажира, передние боковые подушки и шторки. Уверенности добавляют передние и задние датчики парковки вкупе с камерами кругового обзора на 540°. Все это венчает внушительный комплекс водительских ассистентов с интеллектуальным круиз-контролем. В том числе имеются автоматическое экстренное торможение и помощник при движении в пробке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал технические особенности нового Deepal S07. Он встанет второй моделью «дочки» Changan в нашей стране после G318.