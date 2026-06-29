Средний срок автокредита в России признали максимальным за последние два года

По итогам мая средний срок займа на покупку новых и подержанных авто в нашей стране достиг пика за последние пару лет. В годовом выражении показатели подросли на 17,5%, остановившись на отметке 5,97 года.

Речь идет и о новых машинах, и о подержанных

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно подсчетам экспертов, максимальный средний срок выданных россиянам автокредитов зафиксирован в Краснодарском крае. На втором месте расположился Ставропольский, а на третью строчку заняла Волгоградская область. В топ-5 также включены Пермский край и Ростовская область. Общий диапазон в перечисленных регионах составляет 6,65 — 6,3 года.

За тот же период цифры больше всего просели в столице, дойдя до 5,29 года. Затем идет Санкт-Петербург с 5,45 года, а уже после наступает черед Подмосковья с 5,46 года.

Наиболее заметной плюсовой динамикой может похвастать Самарская область благодаря прибавке в 26,5%. Далее наступает черед Чувашии с 25,8% и Нижегородской области с 24,9%. Следом пристроились Ставропольский край и Ульяновская область — плюс 23,2% в каждом случае.