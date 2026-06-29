Названы официальные характеристики и оснащение Tenet Plus L6 для России

В обозримой перспективе в России запустят продажи среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6. Он сможет похвастать броским экстерьером, комфортным салоном и пачкой инноваций. Ключевые характеристики модели официально перестали быть секретом.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», новинка получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л, выдающие 147 либо 150 л.с. Передачи переключает «робот» на 6 и 7 ступеней, привод может быть как передним, так и полным. В бак разрешено заливать 92-й бензин, в смешанном цикле на сотню километров пробега должно расходоваться 6,9 л.

Габариты — 4554х1852х1681 мм при колесной базе 2700 мм. Дорожный просвет составляет 187 мм. В основе лежит «умная» архитектура PMA. Почти 74% кузова изготовлены из высокопрочной стали, предусмотрено 7 «эйрбегов». За активную безопасность отвечает комплекс современных водительских ассистентов. Электроника с адаптивным «круизом» обеспечивает автоматическое экстренное торможение, умеет контролировать слепые зоны и следить за удержанием машины в полосе.

Салон с атмосферной подсветкой отделан экокожей. Первый ряд сидений снабжен обогревом и встроенной вентиляцией, а кресло водителя имеет полдюжины регулировок, функцию памяти и удлиненную подушку. Плюс двухзонный климат-контроль, «музыка» с восемью динамиками, цифровая 8,8-дюймовая приборная панель и беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт. Главный акцент — «мультимедийка» с вертикальным 13,2-дюймовым тачскрином

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Tenet Plus L6 поставят на конвейер одного из заводов отечественного холдинга «АГР».