Forthing сменит в РФ дистрибутора и сосредоточится на гибридах и «электричках»

Источник в дилерском сообществе рассказал порталу «АвтоВзгляд», что концерн Sinomach Auto, представляющий в России бренды Rox и Oting, расширяет свой портфель. В скором времени в линейке компании появится марка Forthing, известная нам по моделям T5 Evo и M4 Yacht.

Напомним, что «Фортинг» появился в 2001 году как бизнес-юнит Dongfeng, а с 2021 года его переформатировали для производства электрокаров и гибридов. В России до недавнего времени интересы этого производителя представляла компания «Иксен Моторс Рус» с бензиновыми кроссовером и минивэном. Но продажи откровенно не пошли.

И вот теперь за дистрибуцию марки взялся Sinomach, но уже на другом уровне, обещая привезти нам гибридные модели и чистые «электрички». В частности, ожидается появление лифтбэка Forthing S7. На домашнем рынке машина появилась в конце 2024-го. S7, вооруженный электромотором на задней оси (218 л.с. и 310 Нм), разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с, но максималка ограничена 165 км/ч. Правда, и с этим электрокаром дело в РФ не заладилось. Его продажи изначально взяла на себя некая компания «Алидао», но столкнулась с проблемами сертификации. посмотрим, как справиться со всем этим грузом «Синомаш»...

Пока же, по нашей информации, на отечественном рынке новый дистрибутор планирует представить не только чистые электромобили, но гибридные кроссоверы и минивэны Forthing. Впрочем, как утверждают наши источники, в российской модельной гамме сохранятся и автомобили с классическим ДВС под капотом.

С точки зрения ценовой политики, все «Фортинги» будут вписываться в массовый сегмент. Сейчас формируется дилерская сеть нового старого игрока рынка, а первые автомобили должны появится в РФ уже в сентябре.