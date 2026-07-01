Эксперт Иванов объяснил, как ослабление рубля повлияет на стоимость авто

Колебания нашей национальной валюты по-разному отразятся на стоимости автомобилей в зависимости от способа их попадания в страну. Так, импортные машины подорожают быстрее, а локальные бренды получат временную фору.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов. И подчеркнул, что ослабление рубля в первую очередь сказывается на машинах, поставляемых по схемам параллельного и альтернативного импорта. Те же транспортные средства, что уже находятся на складах, были закуплены по прежнему курсу и сохранят сформированную себестоимость.

При этом надо учитывать, что отечественный рынок привык работать с короткими складскими запасами. По словам эксперта, текущих остатков по ряду моделей хватает лишь на несколько недель, а новые поставки будут рассчитываться уже с учетом актуальной валютной ситуации. Если рубль задержится на слабых позициях, следующие партии импортных автомобилей неизбежно окажутся дороже.

Для локализованных марок эффект от курсовых скачков более инерционный. Цена здесь зависит от множества факторов: глубины локализации, структуры себестоимости, запасов комплектующих и конкурентной обстановки. Даже при валютозависимых компонентах корректировка обычно запаздывает на несколько месяцев.

— В целом ослабление рубля может повысить конкурентность локализованных автомобилей относительно параллельного импорта. Импортные модели быстрее реагируют на валюту, тогда как локализованные бренды имеют больше возможностей удерживать ценовое позиционирование за счет локальной сборки, программ поддержки и более гибкой политики дистрибьюторов, — подытожил Иванов.