В России расширили цветовую палитру нового Geely Coolray

Китайский концерн Geely добавил красок субкомпактному кроссоверу Coolray, продажи которого стартовали в России в мае. Если прежде покупатели могли рассчитывать только на лиловый перламутр (Unicorn Grey), то теперь стали доступны белый (Crystal White) и серый металлик (Magnetic Grey).

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», дополнительные колеры призваны подчеркнуть стилистику Coolray. Он может похвастать широкой радиаторной решеткой с волнообразным рисунком и новым бампером с диффузором. По словам производителей, спортивная эстетика «китайца» сохраняется независимо от выбранного варианта окраски. Свою лепту вносят черная крыша и 18-дюймовые колеса того же оттенка с красными суппортами.

За движение отвечает 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 147 л. с., обеспечивающая тягу 270 Нм. Переключением передач заведует 7-скоростной преселектив с парой мокрых сцеплений. В смешанном цикле расходуется 6,5 л топлива на сотню километров пробега.

Без учета скидок SUV предлагается приобрести в единственной комплектации «Эксклюзив» за 2 894 990 рублей. В салоне прежде всего привлекает внимание 14,6-дюймовый центральный тачскрин, к важным преимуществам кроссовера относят комплекс водительских ассистентов ADAS второго уровня.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Geely Coolray для российского рынка.