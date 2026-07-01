В России стартовали продажи пятиместного Tenet T8

Отечественный бренд Tenet объявил о запуске продаж флагманского кроссовера T8 с пятиместным салоном. Новинка предназначена для повседневных поездок по городу, семейных вылазок и путешествий. С учетом спецпрограмм SUV оценивается минимум в 2 999 000 рублей.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», посвежевшая «восьмерка» появилась на свет, согласно пожеланиям потенциальных покупателей. Теперь кроссовер может похвастать просторным салоном и увеличенным багажным отделением, вмещающим от 889 до 1930 л.

Под капотом установлен 1,6-литровый турбомотор, выдающий 186 л.с. Он работает в тандеме с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. Заправляться можно 92-м бензином, его расход в смешанном цикле составляет 7,7 л на 100 км. Предусмотрен только передний привод.

К особенностям Tenet T8 с двумя рядами сидений относят наличие голосового помощника и телематики. В исполнении «Актив» в список оборудования входят 10,3-дюймовый бортовой компьютер и 15,6-дюймовая «мультимедийка» с восемью динамиками. За безопасность отвечают шестерка «эйрбегов» и камеры панорамного обзора на 540°.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что пятиместный Tenet T8 начали собирать в России по полному циклу. Кроссовер поставили на конвейер в Калуге.