В начале лета на российском рынке изменились цены машин пяти брендов

В июне 2026 года в нашей стране изменилась стоимость автомобилей с шильдиками пяти марок, официально представленных на рынке РФ. В первой половине месяца на корректировки решились четыре производителя, а во второй — два. Один из них вносил поправки дважды.

Один из них переписывал прайсы дважды за месяц

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные мониторинга ресурса «Цена Авто». По словам экспертов, с 16 по 30 июня менялась стоимость автомобилей белорусской компании Avior, за спиной которой стоит китайский концерн SAIC Motor.

В частности, цельнометаллический фургон с индексом V90, построенный на базе «поднебесного» Maxus, подешевел второй раз за июнь. Прайс стал демократичнее на 187,2 тыс. рублей, а за месяц — почти на полмиллиона. То есть ближе к началу июля ценник просел на 3,9 — 4,0%, а в целом — на 9,8 — 10,0%.

В то же время премиальный седан Exlantix ES, оснащенный гибридной силовой установкой, получил прибавку в размере 1,6% или 110 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал, как с 1 по 15 июня ценовую политику пересмотрели «Москвич», Hongqi, Jetour и Avior.