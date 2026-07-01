В России обновились комплектации Belgee S50

Белорусский бренд Belgee пересмотрел оснащение городского седана S50 для российского рынка. Производители сделали ставку на надежность, комфорт и функциональность. За движение по-прежнему отвечает 122-сильный «атмосферник» объемом 1,5 л, минимальная цена составляет 1 699 990 рублей с учетом спецпрограмм.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», базовая версия «Актив» осталась прежней. При наличии 5-скоростной «механики» седан получает 15-дюймовые штампованные колеса, тканевый салон и аналоговую «приборку» с 3,5-дюймовым экраном. Центральный тачскрин имеет 8-дюймовую диагональ, список продолжают пара «эйрбегов» и задние парктроники. С появлением 6-диапазонного «автомата» добавляются климат-контроль и бесключевой доступ, а также электромеханический «ручник» и электропривод всех стеклоподъемников.

Средняя наполнение «Стиль» отличается боковыми подушками безопасности и обогревом ветрового стекла. Прежде зимний пакет касался переднего ряда сидений, руля, наружных зеркал и форсунок омывателя. Колеса вырастают на размер и становятся легкосплавными, а оптика — светодиодной. Предусмотрены мультируль с кожаной оплеткой и широкоугольная камера.

Комплектация «Престиж» считается топовой, благодаря ее обновлению начинает греться задний диван. Можно рассчитывать на люк с электроприводом и колеса R17. Сиденья обшиты экокожей, водительское кресло снабжено полудюжиной регулировок, таким же количеством динамиков и «эйрбегов». Внутри установлены два 12,3-дюмовых дисплея: цифровая приборная панель и «мульдимедийка», а багажник умеет открываться бесконтактно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Belgee S50 попал под отзыв из-за риска дефекта топливного бака.