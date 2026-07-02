В России подешевели кроссоверы Dongfeng Mage и Huge

С наступлением июля на отечественном рынке стали доступнее два кроссовера китайской компании Dongfeng. Ее официальный импортер сделал демократичнее прайсы среднеразмерных Mage и Huge.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», нововведения стали продолжением политики марки, направленной на поддержку оптимального соотношения цены и качества легковых автомобилей.

Теперь Dongfeng Mage можно приобрести в России минимум за 2 499 000 рублей в комплектации «Драйв» и с учетом спецпрограмм. Старшее исполнение «Прогресс» оценивается в 2 649 000 «целковых». В обоих случаях планка снизилась на 100 000 рублей.

Тем временем за Dongfeng Huge в версии «Комфорт» стали просить от 2 689 900 рублей. В более богатой комплектации «Престиж» кроссовер стоит от 2 889 900 рублей. Речь идет о скидке в размере 110 000 «деревянных».

Все желающие получат возможность воспользоваться выгодой, покупая «китайцев» за собственные средства, в трейд-ин или в кредит. Кстати, ставка субсидированной кредитной программы начинается от 0,01%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал плюсы и минусы упомянутых кроссоверов в своих тест-драйвах. Мы объяснили, чем подкупает Dongfeng Huge и чем неожиданно порадовал его собрат Mage.