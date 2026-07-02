Кроссовер Tenet Plus L4 сертифицирован для российского рынка

В нашей стране завершилась сертификация компактного кроссовера Tenet Plus L4. Согласно неофициальным данным, он является локализованной копией одноименной модели бренда Lepas, который принадлежит автогиганту Chery. Новинку поставят на конвейер в Санкт-Петербурге.

Об этом в национальном мессенджере Max сообщает канал «Автопоток». Согласно его информации, для обрусевшей «четверки» с кодовым названием T37 оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ сразу позволяет автопроизводителям убивать двух зайцев: легально открывать массовые продажи и организовывать серийное производство машин в стране.

Ожидается, что на отечественный рынок как минимум поначалу выйдет одна-единственная конфигурация Tenet Plus L4. Он получил передний привод и бензиновую «турбочетверку», развивающую 147 л.с. Переключение передач доверено 6-скоростной роботизированной трансмисии.

Уточняется, что длина паркетника составит 4505 мм. Такой факт выглядит любопытно, поскольку SUV уже продается в ЮАР, и там его кузов короче на 99 мм. Ширина тамошней версии составляет 1820 мм при высоте 1635 мм. Колесная база вытянута на 2700 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл другие особенности Tenet Plus L4.