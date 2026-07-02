Стало известно, насколько автомобили подорожали в России за 10 лет

За последние 10 лет стоимость новых автомобилей в нашей стране увеличилась на 107% или более чем вдвое. В то же время прибавка по моделям с пробегом оказалась существеннее. Она вылилась в 162%, что говорит о скачке в 2,6 раза.

Это касается и новых машин, и подержанных

Такими расчетами в своем канале в национальном мессенджере «Макс» поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, средний прайс свежей легковушки без учета объемов продаж достиг отметки 3,78 млн рублей за первую половину 2026 года. Аналогичный показатель по «бэушкам» — 1,36 млн.

Сейчас в России почти невозможно приобрести нового «железного коня» дешевле миллиона рублей. На классифайдах представлено всего 2% соответствующих авто, и то обычно речь идет о маркетинговых ценах.

В то же время больше половины предложений по «пробежным» машинам, а именно 56,6%, легко укладывается в тот самый миллион. Но основная масса такого транспорта представляет собой хлам с огромными пробегами и техническими проблемами.

Цена большинства новых автомобилей или 55,5% находится в диапазоне 2 — 4 млн рублей. Однако более четверти или 26,7% обойдутся дороже.

В категории подержанных авто доля экземпляров, чья стоимость превышает 2 млн рублей, оказалась менее 20%. Более 4 млн придется выложить только в 5% случаев.