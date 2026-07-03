Спрос на новые авто в России вырос на 12% за первую половину 2026 года

Такой статистикой поделился Минпромторг. Согласно данным ведомства, рынок машин российского производства подрос до 431 тыс. штук или на 29,3%. Доля отечественных авто по отношению к прошлому году стала больше на 8 процентных пунктов, что говорит о прибавке до 63,4%

За указанный период было пристроено на 16% легковушек больше, чем раньше. Они разошлись тиражом 610,3 тыс. Еще россияне приобрели 40 тыс. легких коммерческих авто (LCV), сегмент просел на 18%. Грузовики оказались в минусе на 9,1%, а автобусы — на 0,3%, удалось реализовать 24,6 тыс. и 4,9 тыс. соответственно.

В начале лета рынок новых автомобилей подрос на 26,4%, и это вылилось в 127,6 тыс. Плюс по легковушкам составил 29,3%, из шоурумов уехало 115,8 тыс. За счет 797 реализованных единиц цифры по автобусам стали позитивнее на 20,2%, а по большегрузам — на 14,7% благодаря продажам 4,1 тыс. Отрицательную динамику продемонстрировали только LCV — минус 2,4% и 7 тыс. авто.