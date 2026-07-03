Новые автомобили подорожали на 3% на российском рынке

К началу лета средний ценник новой машины в России подрос на 3%. В Москве прайс впервые превысил 4 млн рублей, увеличившись на 5% за первое полугодие 2026-го. Показатели Первопрестольной по-прежнему считаются максимальными в стране.

Об этом сообщили эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес», изучив массив размещенных объявлений. По словам аналитиков, Санкт-Петербург тоже не стоит на месте, дело дошло до 3,37 млн рублей. Результат говорит о прибавке в 177 тыс. «целковых» по сравнению с январем 2025-го.

По снижению среднего ценника лидирует Башкортостан, где автомобили обесценились более чем на четверть, что вылилось в 2,1 млн рублей. Случившееся связывают с двукратным увеличением объема предложения, толкнувшего цены вниз. В основном тенденция характерна для массового сегмента. Следом идут Саратовская и Воронежская области, в обеих отмечено двузначное сокращение прайса. Тем временем максимальный рост продемонстрировала Тульская область.

За «китайцев» начали просить 4,05 млн рублей, они прибавили за год 13,3%. Значения в сегменте локальных марок подросли на 32,6%, подняв общий уровень до 2,09 млн, Средняя цена автомобилей LADA, составлявшая основную долю российских брендов, осталась почти прежней, удержавшись на отметке 1,4 млн рублей.