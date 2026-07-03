В июне 2026 года российский авторынок подрос на 27,5%

В начале лета россияне приобрели 118 044 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. За год их продажи увеличились на 27,5%. Прибавка по итогам шести месяцев 2026-го составила 10%, в результате в руки владельцев удалось пристроить 600 844 машины.

Но дальнейших скачков в обозримой перспективе не ожидается

Актуальными цифрами поделился Комитет автопроизводителей АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса), ссылаясь на подсчеты АО «ППК». По информации самой ассоциации, владельцев в России нашли 114 625 авто вышеупомянутых сегментов.

В первой половине 2026-го рынок продемонстрировал умеренный рост. Ситуация стала стабильнее, если проводить параллель с весомой просадкой в 2025-м. Однако сейчас нет предпосылок к быстрому и масштабному увеличению продаж, отметил председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев. Он считает, что фундаментальные факторы по-прежнему накладывают серьезные ограничения. Речь идет о высокой ключевой ставке, повышенном НДС, колебании курса валют и регуляторных мерах.

На сегодняшний день рынок сохраняет устойчивый рост, двигаясь в довольно плотном диапазоне. Но признаков бурного ускорения пока нет, отметил г-н Калицев. В целом ситуация остается непредсказуемой, поэтому прогноз продаж на конец года остается прежним: скорее всего, в 2026-м в России удастся реализовать в районе 1,4 млн машин.