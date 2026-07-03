Обновленный Jaecoo J5 выследили на дорожных тестах

Папарацци выследили на китайских дорогах обновленный компактный кроссовер Jaecoo J5. Он получил лазерный дальномер, который позволяет эффективнее работать комплексу водительских ассистентов.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере «Макс» сообщает ресурс «Китайские автомобили». По словам наших коллег, паркетнику добавили на двери камеры мониторинга слепых зон.

За движение отвечает классическая гибридная система, где не предусмотрена зарядка от внешних источников питания. В состав силовой установки производители включили бензиновый ДВС объемом 1,5 л и парочку электродвигателей, выдающих 224 л.с. На сотню километров пробега в среднем должно расходоваться 5,3 литра топлива.

Напомним, на сегодняшний день дорестайлинговый Jaecoo J5 официально доступен на российском рынке с индексом J6. Такой SUV является копией «пятерки», отличаясь от нее только более длинным кузовом.

Кроме того, в нашей стране недавно начали продавать локализованную копию «шестерки». Обрусевший вариант преподносят покупателям как автомобиль нового российского бренда Jeland, о чем ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».