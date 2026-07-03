Официальные фото обновленного Tank 300 появились в Сети

Китайский автостроитель Tank, специализирующийся на внедорожниках, обнародовал официальные фотографии обновленной модели с индексом 300. Рамный «проходимец» изменился и внутри, и снаружи, а также в техническом плане.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», после рестайлинга «трехсотый» стал габаритнее предшественника. В цифрах это выглядит как 4886х1984х1927/1960 мм при колесной базе 3010 мм. Предыдущая версия оказалась на 136 мм короче, на 54 мм уже и на 24-57 мм ниже. Кстати, расстояние между осями тоже было меньше, составляя 2750 мм.

Посвежевший SUV обзавелся иным рисунком радиаторной решетки. В частности, сетка сменила горизонтальные полоски, а крупная надпись с названием бренда — шильдик. Отличием дорогих версий сделали более массивные бампера и лидар, являющийся частью набора электронных помощников. Салон узнаваем, за исключением руля.

На родине Tank 300 теперь достался трехлитровый наддувный V6, выдающий 360 л.с. Мощность базовой двухлитровой «четверки» до 238 л.с. Еще должен быть доступен 186-сильный дизель объемом 2,4 л. Гибридную версию Hi4-T производители трогать пока не решились, Hi4-Z отличается вторым электромотором и батареей на 60 кВт·ч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России запустили серийное производство Tank 300.