Названы самые продаваемые легковушки в России за июнь 2026 года

Согласно итогам продаж за первый летний месяц, в России нашли владельцев 116 276 новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом, спрос на них вырос на 29%. На долю российской «Лады» пришлось 24% от общего объема реализации, что сделало ее лидером сегмента.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК», в июне 2026-го россияне приобрели 28 081 авто с шильдиком Волжского автозавода. В годовом выражении успехи бренда стали на 3% скромнее. Среди заграничных моделей чемпионом считается Haval, реализовавший 16 148 штук. Тройку лидеров замыкает Tenet, у которого 12 636 продаж. Четвертая позиция досталась Geely за счет 7 557 единиц, топ-5 замыкает Changan с 5 558 экземплярами.

Самой востребованной моделью считается LADA Granta с учетом машин, собранных на ее базе. Тираж в начале лета составил 11 289 штук, оказавшись на 2% ниже, чем в 2025-м. Бестселлером в рейтинге иномарок остается кроссовер Haval Jolion, наши соотечественники купили 7 870 таких SUV, что говорит о приросте в 2,2 раза. В первую тройку включен среднерамерный паркетник Tenet T7 благодаря продаже 6 798 штук. Следом идет флагманское семейство АВТОВАЗа LADA Vesta, показавшее просадку на 3,5%, что вылилось в 5 666 пристроенных легковушек. Последним в пятерке лидеров числится Tenet T4L, из дилерских шоурумов уехало 3 683 единицы.

Судя по динамике первой половины 2026 года, лучше всего дела идут у упомянутого «Джолиона», сумевшего выйти в плюс на 38,6%. В свою очередь, «Веста» продемонстрировала максимальное падение на 35,3%.