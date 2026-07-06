Российский рынок новых лекговых автомобилей продолжает расти

В России на прошлой неделе нашли владельцев 30 914 новых легковых автомобилей. Если проводить параллель с предыдущей семидневкой, спрос увеличился на 7%. В то же время по отношению к прошлому году продажи выросли на 7,3%.

Актуальной статистикой в своем канале в национальном мессенджере «Макс» поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Эксперт оценил успехи отечественного автомобильного рынка с 29 июня 2026 года по 5 июля.

За указанный период легкий комтранс (LCV) также сумел порадовать, выйдя в плюс на 16,3% за неделю — было пристроено 1487 экземпляров. Однако в годовом выражении сегмент продолжает пребывать в минусе на 21,8%.

Тем временем семидневная прибавка по грузовикам вылилась в 18,2%, поскольку удалось реализовать 1196 авто. Динамика за год стала положительной, речь идет о плюсе в 3,2%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал самые продаваемые легковушки в России за июнь 2026 года. Доминирует отечественная LADA.