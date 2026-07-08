Эксперты оценили надежность автомобилей Solaris KRS и KRX

С тех пор как на российском рынке появились Solaris KRS и KRX, интерес к ним со стороны покупателей не ослабевает. Впрочем, оно и понятно: эти автомобили пришли на смену хорошо знакомым нам корейским бестселлерам и быстро заняли свою нишу. А чтобы понять, насколько они удачны с технической точки зрения и чего ожидать от эксплуатации этих машин в наших условиях, портал «АвтоВзгляд» обратился к двум независимым автоэкспертам.

Своим мнением о седане Solaris KRS и хэтчбеке повышенной проходимости KRX с нами поделились автоэксперт и технический специалист Артем Березин, а также руководитель компании SK AUTO TRADING Александра Пригарнева. Их взгляды во многом схожи, и они убеждены, что в автомобилях Solaris применены предсказуемые и отработанные решения, уже успевшие доказать свою состоятельность на дорогах страны.

Начнем с того, что обе модели базируются на проверенной годами платформе, знакомой нам по предыдущим поколениям Kia Rio. Это значит, что инженеры не стали изобретать велосипед, а предложили рынку хорошо изученную конструкцию. Как отмечает Александра Пригарнева, именно эта преемственность делает Solaris KRS и KRX одними из самых понятных автомобилей в классе. Они не пытаются удивить прорывными технологиями или футуристическим дизайном, а предлагают именно то, что большинство водителей ценят больше всего: надежность, предсказуемость и прозрачную стоимость обслуживания.

Говоря о силовых агрегатах, эксперты единодушно отмечают их главное преимущество — они не перегружены излишними «наворотами». Двигатели, устанавливаемые на эти модели, являются атмосферными и имеют распределенный впрыск топлива, что исключает проблемы, характерные для турбомоторов и систем непосредственного впрыска. Если конкретнее, то речь идет о рисках, связанных с образованием нагара на клапанах, повышенным расходом масла и требовательностью к качеству горючего. Как седан KRS, так и кросс-хетч KRX, сертифицированы на использование бензина АИ-92 и выше, что в нынешние времена достаточно важно.

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Артем Березин подчеркивает, что с инженерной точки зрения в этих моторах нет ничего лишнего. Они конструктивно отработаны до мелочей и не преподносят сюрпризов даже при интенсивной эксплуатации. При своевременном и качественном техническом обслуживании, которое, к слову, не требует каких-то особых навыков, ресурс двигателя легко превышает несколько сотен тысяч километров. Это подтверждается и опытом эксплуатации в такси и каршеринге, где аналогичные силовые установки на предшественниках наматывали по 350-400 тысяч км без серьезного вмешательства.

Особое внимание эксперты уделили вопросу надежности и долговечности этих моторов в российских реалиях. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, так что периодически требуется регулировка клапанов, но это — плановая процедура, а не поломка. Цепной привод ГРМ имеет большой запас прочности и не требует замены как минимум до 150 тысяч км. И это серьезный аргумент, так как исключается разорительная замена ремня с частыми интервалами.

Александра Пригарнева добавляет, что главные риски для этих двигателей лежат не в плоскости их конструктивных недостатков, а в нарушении регламента обслуживания со стороны владельца. Но если подходить к вопросу ответственно, то мотор будет радовать стабильной работой и хорошей динамикой в любых условиях — и в южных степях, и в сибирских морозах.

Коробки передач также не вызывают у специалистов опасений. Шестиступенчатая АКП, которая устанавливается на обе модели Solaris, уже давно изучена мастерами вдоль и поперек. Это классический гидротрансформатор, он славится своим комфортом, плавностью переключений и, главное, ремонтопригодностью. Артем Березин отмечает, что при отсутствии агрессивной езды с постоянными пробуксовками и буксировкой тяжелых прицепов ресурс «автомата» сопоставим с ресурсом двигателя и составляет порядка 300 тысяч километров.

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То же самое касается и механики. Сцепление здесь достаточно живучее, хотя его ресурс, разумеется, зависит от манеры вождения и условий эксплуатации, например, частых движений в пробках или по бездорожью. Важно, что сальники и другие уплотнители коробок отличаются хорошим качеством и начинают требовать внимания далеко за пределами гарантийного срока, что говорит о высоком уровне заводской сборки.

Отдельной и, пожалуй, одной из самых сильных сторон Solaris KRS и KRX эксперты называют подвеску. Энергоемкость позволяет уверенно чувствовать себя на разбитых дорогах и грунтовках. Стойки стабилизатора и шаровые опоры имеют свой ресурс, который составляет порядка 90 тысяч километров, а амортизаторы просят замены к 120 тысячам, что является абсолютно нормальным показателем для этого сегмента.

Что касается рулевого управления, то здесь применен надежный электроусилитель. Это решение избавляет владельца от проблем с текущей гидравликой и капризными рейками, которые боятся влаги и перегрузок.

Электронное оснащение моделей KRS и KRX оценивается экспертами как сбалансированное. Здесь нет избыточного количества сложных систем, которые могли бы выйти из строя и потребовать дорогостоящего ремонта. Однако в наличии есть все необходимое для комфортного вождения: климат-контроль, современная мультимедиа с поддержкой основных функций, камера заднего вида и полный набор подогревов.

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Александра Пригарнева особо подчеркивает, что сегодня покупатели часто опасаются перегруженных электроникой новинок, где любой сбой может парализовать работу автомобиля, но в данном случае это неактуально. Машины понятны, а наличие физических кнопок для управления основными функциями добавляет им удобства и безопасности в повседневном использовании.

Артем Березин напоминает, что автомобили Solaris произведены на том же петербургском заводе, где ранее выпускали корейские бестселлеры, с соблюдением всех стандартов качества. Поэтому за производственный процесс можно не переживать. Кузова отличаются хорошей геометрией, а окраска и обработка скрытых полостей выполнены таким образом, чтобы противостоять коррозии долгие годы. С точки зрения надежности соединений и долговечности нареканий нет.

Важнейшим аргументом в пользу выбора Solaris KRS и KRX является доступность обслуживания. Поскольку эти модели являются прямыми наследниками массовых автомобилей, рынок запчастей для них насыщен в полной мере. Александра Пригарнева утверждает, что сегодня нет абсолютно никаких проблем с поиском как оригинальных расходников, так и качественных аналогов.

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Практически любой сервисный центр, от дилерского до небольшого частного гаража, обладает богатым опытом работы с этой платформой. Это означает, что стоимость нормо-часа и ремонтных работ будет значительно ниже, чем у более редких или технологически сложных иномарок. А наличие на складах практически любой детали — от тормозных колодок до узлов подвески — минимизирует время простоя автомобиля в случае непредвиденной поломки.

Подводя итог комплексному анализу мнений двух экспертов, можно сделать однозначный вывод: Solaris KRS и KRX представляют собой идеальный баланс между ценой, надежностью и эксплуатационными расходами. Эти автомобили не будут требовать к себе пристального внимания, не напугают внезапными отказами сложной электроники и не заставят вас раскошелиться на редкие запчасти.

Они созданы для тех, кто ищет практичное и предсказуемое транспортное средство для ежедневных поездок в любых климатических условиях России. Это не премиум, но это качественный рабочий инструмент, который прослужит долго и без сюрпризов, сохранив при этом хорошую ликвидность на вторичном рынке. В условиях современного автомобильного рынка, переполненного неоднозначными новинками, эти модели выглядят как островок стабильности и здравого смысла.