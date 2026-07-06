Модельный ряд Tenet пополнится седаном A8

Новая российская марка Tenet презентовала свой первый седан с индексом A8. Новинка предназначена для ценителей динамики, инноваций и комфорта. Главной особенностью «восьмерки» считается двухлитровый бензиновый турбомотор, хотя линейка двигателей представлена парой агрегатов.

В базе Tenet A8 «вооружен» 150-сильной «четверкой» объемом 1,6 л. Она работает в тандеме с 7-скоростным преселективом, обеспечивая разгон до «сотни» за 9,9 секунды. В свою очередь, топовая силовая установка, которой аккомпанирует 8-диапазонный «автомат», развивает 197 л.с. Выигрыш по динамике составляет 0,9 секунды, а по крутящему моменту — 100 «ньютонов»: 375 против 275 Н·м.

Габариты — 4757х1832х1469 мм. Расстояние между осями вытянуто на 2770 мм. В рамках адаптации к суровому российскому климату производители позаботились о полном зимнем пакете. Простор на втором ряду сидений призван подчеркнуть статус бизнес-седана, как и отдельное управление «климатикой» с широким центральным подлокотником.

Внутри предусмотрены 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 15,6-дюймовый центральный тачскрин. Климат-контроль управляется физическими кнопками, сиденья получили контрастную ромбовидную прострочку. На переднем ряду установлены анатомические кресла с увеличенным профилем, электроприводом, настройками памяти, обогревом и встроенной вентиляцией. Не будем забывать про атмосферную подсветку и панорамную крышу.

Остается сказать, что производство Tenet A8 наладят в Санкт-Петербурге. Седан встанет на конвейер завода в Шушарах, где запустят сборку по полному циклу. Сроки начала продаж и цены пока не раскрываются.