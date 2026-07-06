Geely рассекретила салон внедорожника Galaxy Cruiser 700

Китайский автогигант Geely впервые обнародовал официальные изображения интерьера своего нового полноразмерного внедорожника Galaxy Cruiser 700. Он может похвастать подключаемой гибридной силовой установкой и рамой.

Оказалось, что салон серийного «проходимца» является почти полной копией внутреннего убранства соответствующего концепт-кара, чья премьера состоялась в прошлом году в рамках традиционного мотор-шоу в Шанхае. На отделку пошли премиальные материалы, производители позаботились о масштабной панорамной крыше и динамиках, встроенных в подголовники сидений первого ряда.

Отличия сводятся к мелочам. Например, у финальной версии «семисотого» подросла диагональ цифровой приборной панели. Несколько экранов, предназначенных для переднего пассажира, сменил один довольно узкий дисплей. Зато эффектный большой селектор автоматизированной трансмиссии в самолетном стиле остался узнаваемым.

Центральный тоннель получил площадку для беспроводной зарядки гаджетов и пару рядов физических кнопок. С их помощью можно управлять режимами «умного» полного привода и блокировками центрального дифференциала.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал официальное фото внедорожника Geely Galaxy Cruiser 700 и другие подробности о нем.