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Geely рассекретила салон внедорожника Galaxy Cruiser 700

Возможно, он доберется до России

Китайский автогигант Geely впервые обнародовал официальные изображения интерьера своего нового полноразмерного внедорожника Galaxy Cruiser 700. Он может похвастать подключаемой гибридной силовой установкой и рамой.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Geely рассекретила салон внедорожника Galaxy Cruiser 700

Оказалось, что салон серийного «проходимца» является почти полной копией внутреннего убранства соответствующего концепт-кара, чья премьера состоялась в прошлом году в рамках традиционного мотор-шоу в Шанхае. На отделку пошли премиальные материалы, производители позаботились о масштабной панорамной крыше и динамиках, встроенных в подголовники сидений первого ряда.

Отличия сводятся к мелочам. Например, у финальной версии «семисотого» подросла диагональ цифровой приборной панели. Несколько экранов, предназначенных для переднего пассажира, сменил один довольно узкий дисплей. Зато эффектный большой селектор автоматизированной трансмиссии в самолетном стиле остался узнаваемым.

Центральный тоннель получил площадку для беспроводной зарядки гаджетов и пару рядов физических кнопок. С их помощью можно управлять режимами «умного» полного привода и блокировками центрального дифференциала.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал официальное фото внедорожника Geely Galaxy Cruiser 700 и другие подробности о нем.

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