Названы автомобили, которые привлекают российских зумеров

Молодые россияне в возрасте от 18 до 25 лет подходят к покупке подержанного автомобиля с особым прагматизмом, смешанным с желанием заявить о себе. Они ищут баланс между доступной ценой, выгодой при будущей перепродаже и эмоциональной привлекательностью.

Аналитики компании «Рольф» изучили структуру продаж за 2025 год и поделились выводами с «Российской газетой». Список популярных моделей у поколения зумеров получился весьма разношерстным: в нем соседствуют утилитарные Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus с более статусными BMW 3-й серии и Toyota Camry. Это доказывает, что молодежь не готова замыкаться исключительно в бюджетном сегменте.

При этом гендерные различия выражены довольно ярко. Юноши тяготеют к имиджевым автомобилям — помимо «тройки» BMW, в их списке фигурируют Mercedes-Benz C- и E-класса. Девушки демонстрируют более рациональный подход, отдавая предпочтение ликвидным и надежным вариантам вроде Volkswagen Polo и Hyundai Creta, а также присматриваются к китайским кроссоверам Geely Coolray и Omoda C5.

Как объяснил директор по маркетингу «Рольф» Ринат Утешев, зумеры воспринимают автомобиль не просто как средство передвижения, а как часть личного образа. Именно поэтому в топе одновременно уживаются массовые седаны, компактные паркетники и подержанный премиум. Мужчины составляют почти 70% покупателей в этой возрастной категории, однако средний чек у женщин немного выше — 1,66 млн рублей против 1,59 млн.