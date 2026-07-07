В России стали популярнее новые подключаемые гибриды

В начале лета дилеры реализовали больше новых автомобилей, оснащенных гибридной силовой установкой (PHEV). Их доля увеличилась до 5,3% в общей структуре продаж. Согласно итогам первой половины текущего года, показатели достигли отметки 5%.

Лидерами сегмента в июне признаны Voyah, Evolute и Geely

Такой статистикой в своем канале в национальном мессенджере «Макс» поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в июне на отечественном рынке удалось пристроить 6149 машин вышеупомянутого типа. Всего за месяц владельцев нашли 116,3 тыс. различных автомобилей.

В течение первого полугодия 2026-го наши соотечественники приобрели 30 730 автомобилей PHEV. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, прибавка по реализации составила 132%.

Бестселлером обозначенного периода признан кроссовер Voyah Free, разошедшийся тиражом 6184 экземпляра. Следом с результатом 4429 штук идет Evolute i-Space, а тройку лидеров замыкает Geely EX5 EM-i, поскольку из шоурумов уехало 3796 авто.