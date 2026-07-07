Российский рынок автокредитов подрос болеем чем на 40%

За минувшие шесть месяцев текущего года жители нашей страны заняли у банков в районе 894 млрд рублей для покупки новых машин. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го, общая сумма увеличилась на 41%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику ВТБ. По словам экспертов, в начале лета темп выдачи автокредитов снизился из-за сезона отпусков. По отношению к маю в июне показатели подросли всего на процент или до 174 млрд рублей. Однако такие цифры оказались на 31% выше прошлогодних, что говорит об уверенном восстановлении рынка.

Результаты первого полугодия 2026-го превзошли ожидания аналитиков. Основным драйвером роста автокредитования стал спрос на новые машины. За счет господдержки они являются более привлекательными для населения, чем модели с пробегом. «Вторичку» все еще сдерживают высокие рыночные ставки.

Еще одним значимым фактором, влияющим на спрос, является вовлечение автопроизводителей в субсидирование ставок по кредитам. Например, в начале зимы 2025-го на такие программы в выдачах ВТБ приходилось в районе 14%, а июне 2026-го дело дошло до 40%.