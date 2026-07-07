Россияне признались, что влияет на их решение о покупке машины

Принимая решение о покупке автомобиля в начале лета 2026 года, жители нашей страны прежде всего смотрели на цену. В рамках пятибалльной шкалы такой фактор оказался самым значимым, дело дошло до отметки 4,37 балла.

Меньше всего сограждане обращают внимание на скидки

Об этом говорят данные совместного опроса, проведенного порталом Drive2.ru и аналитическим агентством «Автостат». Исследование проходило в мае-июне.

После ценника респонденты больше всего ориентируются на уровень собственного дохода. На его долю пришлось 3,84 балла. Первую тройку благодаря 3,82 балла замыкает неопределенная экономическая ситуация в стране. Затем, судя по 3,45 балла, россиян волнует наличие сбережений, а уже потом доступность марок и моделей, представленных на отечественном рынке — 3,28 балла.

Еще, задумываясь о приобретении автомобиля, наши соотечественники берут в расчет «турбулентное» появление неизвестных автобрендов в России. Речь идет о производителях, которых прежде не было в стране. Участники опроса выразили опасение, что они могут внезапно исчезнуть.

Наконец, в топ-10 самых важных факторов вошли наличие официального присутствия марки в РФ, а также скидок, акций и специальных программ в автосалонах.