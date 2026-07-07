В июне в Россию завезли максимум иномарок с начала года

В течение июня в нашу страну привезли из-за рубежа 85,9 тыс. легковых автомобилей. Из них 39,6 тыс. были новыми, а еще 46,3 тыс. — с пробегом. В обоих случаях поставки оказались максимальными в 2026 году.

Об этом сообщает аналитического агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК». Согласно подсчетам экспертов, импорт новых легковушек подрос за год на 54%. В рейтинге брендов лидирует Geely, по моделям — Mazda CX-5. Отличный результат объясняется низкой сравнительной базой, наблюдавшейся в 2025-м из-за регуляторных кампаний, отразившихся на структуре ввоза.

В годовом выражении цифры по «бэушкам» подросли на 17%. В их случае самыми популярными остались японские автомобили. Самой успешной маркой признана Toyota, а наиболее востребованной моделью — седан Corolla с ее шильдиком.

В большинстве случаев свежие легковушки, а именно 71,1% из них, попадают в Россию из дружественного Китая. Например, республика стала основным каналом поставок уже упомянутого кроссовера CX-5. Вторую строчку за счет 18,1% заняла Киргизия, а тройку лидеров благодаря 2,9% замкнула Япония.