Стало известно, насколько новые машины подорожали в России с начала года

Судя по статистике первых шести месяцев 2026 года, средняя стоимость новых легковушек в России выросла на 3%, если проводить параллель с январем. В начале лета ценники почти не менялись, больше всего в автосалонах начали просить за кроссовер Solaris HC.

Как сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», упомянутый SUV стал дороже на 2,9%, планка дошла до 3,2 млн рублей. В то же время слегка прибавили в цене паркетники Tenet T8, «Москвич 3», а также кросс-хэтч Solaris KRX и его четырехдверный собрат KRS.

Ощутимее всего за тот же период подешевел Geely Atlas. Он оказался доступнее на 3,8%, что вылилось в 3,62 млн рублей. Еще в минус ушли Zeekr 9X и Exeed VX. Если проводить параллель с апрелем, первый потерял в цене 11,6%, а второй — 5,7%.

Российские регионы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Средняя стоимость новых автомобилей максимально выросла в Воронежской области. В ее случае прибавка составила 7,6%, достигнув отметки 2,58 млн «целковых». Следом идет Новосибирская область, а тройку лидеров замыкает Ульяновская.