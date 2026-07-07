Седан Geely Preface подрастет и превратится в гибрид

Как сообщает ресурс CarNewsChina, сертификация новинки на родине успешно завершилась. Стало известно, что четырехдверка обзаведется индексом L90. Длина кузова составит 4956 мм при ширине 1915 мм и высоте 1505 мм. Колесная база будет вытянута на 2854 мм.
Альтернативой классическим ДВС станет гибридная установка i-HEV. Младшие версии получат от производителей «турбочетверки» объемом 1,5 л, выдающие 201 л.с., а также двухлитровые агрегаты мощностью 272 л.с. В состав бензоэлектрических модификаций войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Ожидается, что он будет развивать 238 л.с. На сотню километров пробега должно расходоваться 3,98 л горючего.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на отечественном рынке запустили продажи обновленного Geely Preface в марте 2026 года.