Седан Geely Preface подрастет и превратится в гибрид

Китайский концерн Geely обнародовал первое официальное изображение модернизированного седана Preface. Создатели уже готовятся представить его общественности. Премьера запланирована на 10 июля.

Как сообщает ресурс CarNewsChina, сертификация новинки на родине успешно завершилась. Стало известно, что четырехдверка обзаведется индексом L90. Длина кузова составит 4956 мм при ширине 1915 мм и высоте 1505 мм. Колесная база будет вытянута на 2854 мм.

Альтернативой классическим ДВС станет гибридная установка i-HEV. Младшие версии получат от производителей «турбочетверки» объемом 1,5 л, выдающие 201 л.с., а также двухлитровые агрегаты мощностью 272 л.с. В состав бензоэлектрических модификаций войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Ожидается, что он будет развивать 238 л.с. На сотню километров пробега должно расходоваться 3,98 л горючего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на отечественном рынке запустили продажи обновленного Geely Preface в марте 2026 года.