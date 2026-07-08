Поставки новых легковушек в Россию выросли на четверть

За первую половину 2026 года в нашу страну завезли 186,3 тыс. новых легковых машин. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го, показатели стали больше на 25%. В случае авто с пробегом прибавка составила 13%, что вылилось в 205,2 тыс. штук.

В то же время импорт подержанных авто увеличился на 13%

Актуальными цифрами в своем канале в национальном мессенджере Max поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, 70% легковушек или 130,5 тыс. штук младше трех лет попали в Россию непосредственно из Китая. Если проводить параллель с полным годом, сегмент вышел в плюс на 14%.

Основным каналом транзита в 2026-м стала Киргизия, оттуда приехала практически каждая пятая новая иномарка — 18,9%. Их поставки увеличились втрое или на 192%, дело дошло до 35,2 тыс. штук. Одновременно ввоз из Кореи просел на 45%, то есть до 3,6 тыс. машин. Доля направления упала ниже 2%.

Тем временем 57,3% «бэушек» или 117,7 тыс. штук привезли в Россию из Японии, показатели подросли на 31%. В полноценного поставщика «пробежных» моделей превращается КНР — плюс 124% или 50,5 тыс. авто. Каждый четвертый представитель автомобильного «секонд-хенда» оказался «китайцем». Импорт из Южной Кореи рухнул на 61% до 16,1 тыс. штук.