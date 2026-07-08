АВТОВАЗ опроверг слухи о повышении цен LADA с 1 августа

В России на самом деле не планируют увеличивать стоимость автомобилей LADA с 1 августа 2026 года. По Сети начал гулять фейк об их грядущем подорожании в дилерских автосалонах, но АВТОВАЗ опроверг его.

В редакцию портала «АвтоВзгляд» поступило соответствующее письмо от пресс-службы Волжского автозавода. По словам его представителей, они не несут ответственности «за сны-кошмары отдельных тольяттинских «блогеров-инсайдеров», а также за результаты их общения с неясными представителями якобы дилерского сообщества LADA. В итоге любители отечественного автопрома могут спать спокойно, поскольку никаких изменений в ценовой политике бренда на самом деле не произойдет.

Напомним, в начале текущего лета глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что предпосылок для корректировки стоимости машин тольяттинского завода пока нет. Но год еще не закончился, и в конечном итоге прайс-листы будут зависеть от ситуации на отечественном авторынке, отметил топ-менеджер. Кроме того, не стоит забывать про макрофинансовые факторы, курс рубля и ключевую ставку.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что стретч-седану LADA Aura обновили оснащение.