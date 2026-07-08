В России открыли предзаказы на внедорожник Esteo V27 и объявили его цену

Представители нового российского бренда Esteo начали принимать заказы на премиальный гибридный внедорожник V27. Он, адаптированный к нашим реалиям, может похвастать брутальным дизайном и «умным» полным приводом. Цены стартуют с отметки 5 750 000 рублей.

«Проходимец» получил силовую установку Golden REEV, включающую бензиновый турбомотор объемом 1,5 л и пару электродвигателей. Вместе они выдают 456 л.с., а ДВС играет роль генератора. Тяга составляет 505 Н·м., на разгон до «сотни» уходит 5,9 секунды.

Габариты — 5045х1976х1894 мм при расстоянии между осями 2900 мм. Доля высокопрочной стали в силовой структуре кузова превышает 76%, жесткость на кручение — 32 000 Н·м/градус. Дорожный просвет составляет 220 мм, а багажник вмещает до 1800 л. Еще V27 умеет взбираться на подъемы с уклоном до 60% и не боится российских морозов, а также разбитых дорог.

Производители уверяют, что панорамная крыша почти полностью блокирует ультрафиолет, а по ночам создает эффект звездного неба. «Мультимедийка» должна быть шустрой за счет графического движка Unreal Engine 3 и мощного процессора Snapdragon 8155. Кресла в салоне снабжены обогревом и вентиляцией, предусмотрена система ароматизации. Климат-контроль получил физический блок переключателей, режим движения позволяет выбирать шайба на центральном тоннеле.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что внедорожники V-серии, включая V27, рассчитаны на автомобилистов, увлекающихся путешествиями, спортом и инновациями.