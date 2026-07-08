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Дизайн обновленного кроссовера GAC GS4 раскрыли до дебюта

В России доступно дорестайлинговое исполнение

«Фотошпионам» удалось выследить обновленный GAC GS4 до официальной премьеры на родине. В Китае скоро должны запустить продажи кроссовера, который производители считают пятым поколением модели. Вполне возможно, что со временем новинка доедет и до нашей страны.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Дизайн обновленного кроссовера GAC GS4 раскрыли до дебюта

Снаружи рестайлинговый GAC GS4 отличается от предшественника переработанным оформлением передней части. Незнакомый рисунок получила радиаторная решетка, предусмотрена имитация воздуховодов, а также традиционные дверные ручки.

Теперь всеми функциями SUV можно управлять благодаря центральному тачскрину с диагональю экрана 14,6 дюйма. Под ним находятся дефлекторы воздуховодов и беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт. Необходимая водителю информация выводится на 8,88-дюймовую виртуальную панель приборов. За рулем с двумя спицами установлен селектор коробки передач, физических кнопок почти нет.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в основе «четверки» лежит модульная платформа AEP. Размеры кузова стали слегка поскромнее, составив 4680х1860х1675 мм. Колесная база достигает 2770 мм, сжавшись на 20 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал о технической начинке GAC GS4, пережившего обновление.

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