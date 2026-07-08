Дизайн обновленного кроссовера GAC GS4 раскрыли до дебюта

«Фотошпионам» удалось выследить обновленный GAC GS4 до официальной премьеры на родине. В Китае скоро должны запустить продажи кроссовера, который производители считают пятым поколением модели. Вполне возможно, что со временем новинка доедет и до нашей страны.

Снаружи рестайлинговый GAC GS4 отличается от предшественника переработанным оформлением передней части. Незнакомый рисунок получила радиаторная решетка, предусмотрена имитация воздуховодов, а также традиционные дверные ручки.

Теперь всеми функциями SUV можно управлять благодаря центральному тачскрину с диагональю экрана 14,6 дюйма. Под ним находятся дефлекторы воздуховодов и беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт. Необходимая водителю информация выводится на 8,88-дюймовую виртуальную панель приборов. За рулем с двумя спицами установлен селектор коробки передач, физических кнопок почти нет.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в основе «четверки» лежит модульная платформа AEP. Размеры кузова стали слегка поскромнее, составив 4680х1860х1675 мм. Колесная база достигает 2770 мм, сжавшись на 20 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал о технической начинке GAC GS4, пережившего обновление.