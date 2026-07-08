Toyota возобновила продажи Land Cruiser 70

Концерн Toyota снова стал торговать внедорожниками Land Cruiser 70 после перерыва, продлившегося восемь месяцев. Воспользовавшись паузой, японцы успели адаптировать свою модель к экологическому стандарту «Евро-6». На мощность двигателя нововведения не повлияли.

Россиянам «семидесятый» доступен только по «серым» схемам, а все вышесказанное касается исключительно австралийского рынка. Местные экокритерии ADR 80/04 как раз соответствуют европейской «шестерке».

Ключевым элементом обновления Toyota Land Cruiser 70 стало появление SCR — системы селективной каталитической нейтрализации с впрыском реагента AdBlue. Суть заключается в очистке выхлопных газов от оксидов азота. Для мочевины предусмотрен 20-литровый бак, которого достаточно, чтобы проехать около 8000 км.

За движение отвечает 204-сильный турбодизель объемом 2,8 л, обеспечивающий отдачу в 500 Нм. Из-за установки SCR емкость топливных баков модификации 78 Series Troopcarrier сократилась до 130 л с прежних 180. Передачи перещелкивает 6-скоростной «автомат», имеется подключаемый полный привод.