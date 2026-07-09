Гибридный кроссовер Deepal S07 начали официально продавать в России

Deepal, дочерний бренд концерна Changan, запустил на отечественном рынке продажи кроссовера S07. По словам производителей, SUV предназначен для ценителей стильных и технологичных автомобилей с броским дизайном. Минимальная стоимость составляет 4 084 900 рублей с учетом спецпредложений. Без них — это 5 289 900 целковых.

Футуристичный экстерьер «семерки» создан под руководством Бертрана Баха, который прежде занимался обликом моделей Volkswagen и General Motors. В свою очередь, Deepal S07 получил элегантный оцинкованный кузов с динамичными линиями и панорамную крышу площадью почти два квадратных метра.

В состав гибридной системы входят бензиновый турбомотор объемом 1,5 л и 238-сильный электродвигатель. Прилагается батарея емкостью 31,73 кВт/ч. На разгон до «сотни» уходит 7,7 с, в смешанном цикле должно расходоваться 5,7 л топлива на 100 км. Общий запас хода достигает около 1000 км, но за счет электричества можно проехать без подзарядки только 174 км.

Одним из основных элементов салона с атмосферной подсветкой и отделкой из экокожи считается 15,6-дюймовый центральный тасчкрин. Конструкция позволяет повернуть его к водителю или переднему пассажиру на 15 градусов. «Мультимедийкой» управляется и касаниями, и жестами, а также голосом. Еще имеется проекционный дисплей с дополненной реальностью, 14 динамиков «музыки» и климат-контроль с ионизацией воздуха. Смартфон удастся зарядить без проводов.

Предусмотрены камеры кругового обзора, круиз-контроль и набор электронных ассистентов, включая автоматическое экстренное торможение. Последним штрихом стал полный зимний пакет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» полнее раскрыл оснащение кроссовера Deepal S07 для российского рынка. SUV доступен в одной комплектации.