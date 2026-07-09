В Россию завезли из Китая более 2 млн легковушек за последние 3,5 года

С начала 2022 года по июнь текущего на территорию нашей страны привезли из дружественного Китая чуть больше 2 млн легковых автомобилей. Причем официальным путем к нам попали только 1,57 млн.

Статистикой поделился в своем канале в национальном мессенджере Max глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, с помощью схемы альтернативного импорта в РФ оказалось более 280 тыс. «чайнакаров». Еще наши соотечественники своими силами доставили в страну 157,5 тыс. представителей китайского «секонд-хенда».

Эксперт обратил внимание, что пик месячного официального импорта новых «поднебесных» машин был зафиксирован в октябре 2024 года. Речь идет о 97 тыс. экземпляров. Затем началась пауза, длившаяся в течение года. Почти весь 2025-й «официалы» пытались решить проблемы с затоваренными складами.

«Пробежные» модели из КНР стали активно поступать к нам только два года назад. Сегмент продолжает ежемесячно набирать обороты. Дело дошло до рекорда в июне, что вылилось в 12271 авто.