LADA Vesta с климат-контролем и телематикой начали отгружать дилерам

АВТОВАЗ приступил к отгрузке новой версии LADA Vesta для дилерских автосалонов. Флагман бренда обзавелся автоматической климат-системой и телематикой LADA Connect Старт, но рекомендованная розничная стоимость модели осталась прежней.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», тольяттинцы добавили климат-контроль «Весте» во всех кузовах. Нововведение коснулось старших комплектаций «Драйв» и «Техно», за которые просят от 1 785 000 и 2 015 000 рублей соответственно. В то же время базовое исполнение продолжают оснащать кондиционерами.

Все основные компоненты климат-системы АВТОВАЗ получает от отечественных поставщиков. Настроить нужную температуру помогут вращающиеся рукоятки с подсвеченными символами, показатели дублируются на центральном тачскрине. Электроника умеет поддерживать заданное количество градусов, ориентируясь на сигналы трех датчиков.

По мнению производителей, телематическая система выводит на новый уровень взаимодействие между машиной и ее хозяином. Теперь фирменное приложение для смартфона позволяет проверять запущен ли мотор, заперты ли двери и багажник, плюс запас топлива и местонахождение авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что стретч-седан LADA Aura обзавелся аналогичным оборудованием.