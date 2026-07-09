Рассекречен салон обновленного кроссовера Lixiang L6

Китайский автостроитель Li Auto, он же Lixiang, готовится к запуску продаж своего самого доступного гибридного кроссовера L6, пережившего обновление. Через неделю «шестерка» будет доступна на местном рынке. Продолжая подогревать интерес потенциальных покупателей, производители обнародовали официальное изображение интерьера посвежевшего SUV.

Возможно, со временем он доедет до России

Судя по всему, архитектура салона в целом осталась прежней, но китайцы как следует поиграли с деталями. Например, переработана центральная консоль, воздуховоды вентиляции и дверные карты. Стало другим рулевое колесо, лишившись компактной комбинации приборов. Добавился ультраширокий экран, предназначенный и для водителя, и для пассажиров. «Музыка» должна стать качественнее, как и материалы отделки.

Ожидается, что медиасервисы обзаведутся более мощной технической начинкой, как и электронные ассистенты. Последние получат новые датчики. В максимальном исполнении способности «автопилота» поднимутся до уровня флагманского L9.

Позже автомобиль вполне может добраться до нашей страны, тем более что в РФ сейчас официально торгуют дореформенной версией. Кстати, после обновления гибрид должен стать дальнобойнее: запас хода на электричестве увеличат с 182 до 234 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что кроссоверы Li Auto начнут собирать в Казахстане, включая L6.