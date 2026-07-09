Рассекречен салон обновленного кроссовера Lixiang L6

Судя по всему, архитектура салона в целом осталась прежней, но китайцы как следует поиграли с деталями. Например, переработана центральная консоль, воздуховоды вентиляции и дверные карты. Стало другим рулевое колесо, лишившись компактной комбинации приборов. Добавился ультраширокий экран, предназначенный и для водителя, и для пассажиров. «Музыка» должна стать качественнее, как и материалы отделки.
Ожидается, что медиасервисы обзаведутся более мощной технической начинкой, как и электронные ассистенты. Последние получат новые датчики. В максимальном исполнении способности «автопилота» поднимутся до уровня флагманского L9.
Позже автомобиль вполне может добраться до нашей страны, тем более что в РФ сейчас официально торгуют дореформенной версией. Кстати, после обновления гибрид должен стать дальнобойнее: запас хода на электричестве увеличат с 182 до 234 км.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что кроссоверы Li Auto начнут собирать в Казахстане, включая L6.