В России начали принимать предзаказы на кроссовер Esteo MX

В нашей стране открыли предварительные заказы на среднеразмерный кроссовер Esteo MX. К преимуществам новинки относят выразительный дизайн и наличие инноваций. С учетом всех специальных предложений минимальная цена составляет 3 890 000 рублей.

Он будет доступен в двух комплектациях

Паркетник новоиспеченного российского бренда «вооружен» 197-сильным турбомотором объемом 2,0 л. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат». Максимальная скорость ограничена отметкой 210 км/ч. Предусмотрен полный привод AWD и семь режимов движения, четыре из них заточены под сложные условия. Дорожный просвет в 200 мм подойдет для езды в городской черты и за ее пределами.

В качестве адаптации к российским реалиям кузов полностью оцинкован. Доля высокопрочных сталей достигает 85%. На борту установлен комплекс «умных» водительских ассистентов с адаптивным круиз-контролем. Например, электроника умеет применять автоматическое экстренное торможение.

Мультимедийная система с голосовым ИИ-помощником, представляет собой тройку отдельных экранов. Передние кресла снабжены многочисленными электрическими регулировками и многозонным массажером, не будем забывать про штатную телематику.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал оснащение новинки. Еще мы рассказывали, что Esteo MX начали cобирать по полному циклу в Санкт-Петербурге.