В России предсказали продажи более 120 тыс. новых легковушек за июль

Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказал руководитель по работе с импортерами компании «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев. По его словам, при сохранении набранных темпов вышеупомянутая планка будет взята.
Эксперт допустил, что россияне приобретут в июле 47-48 тыс. китайских легковушек. Однако по итогам года их доля на отечественном рынке рискует снизиться примерно до трети от общего объема продаж. То есть потолком могут стать 450 тыс. сделок.
Согласно данным г-на Корнева, за шесть месяцев 2026-го в РФ удалось пристроить 243,5 тыс. машин из КНР, занявших 41% рынка. Если проводить параллель с прошлым годом, то 2025-й был удачнее, поскольку тогда речь шла о 55% и 285,8 тыс. «чайнакаров».
Тренд на снижение доли чистокровных «поднебесных» моделей должен сохраниться, отметил специалист.