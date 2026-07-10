В России предсказали продажи более 120 тыс. новых легковушек за июль

По итогам текущего месяца продажи новых легковых автомобилей в нашей стране могут впервые в 2026 году перешагнуть 120-тысячный барьер. Спрос оказался немаленьким уже в первую неделю июля — своих владельцев нашли около 31 тыс. машин.

Ожидается, что около 50 тыс. из них будут «китайцами»

Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказал руководитель по работе с импортерами компании «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев. По его словам, при сохранении набранных темпов вышеупомянутая планка будет взята.

Эксперт допустил, что россияне приобретут в июле 47-48 тыс. китайских легковушек. Однако по итогам года их доля на отечественном рынке рискует снизиться примерно до трети от общего объема продаж. То есть потолком могут стать 450 тыс. сделок.

Согласно данным г-на Корнева, за шесть месяцев 2026-го в РФ удалось пристроить 243,5 тыс. машин из КНР, занявших 41% рынка. Если проводить параллель с прошлым годом, то 2025-й был удачнее, поскольку тогда речь шла о 55% и 285,8 тыс. «чайнакаров».

Тренд на снижение доли чистокровных «поднебесных» моделей должен сохраниться, отметил специалист.