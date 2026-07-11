Снова в рост: началось ли восстановление отечественного авторынка и стоит ли бежать за машиной сейчас

В июне в России было реализовано почти на 30% больше новых легковушек, чем год назад. Естественно, хотелось бы понять, за счет чего такой рост, можно ли считать его началом восстановления рынка и главное — стоит ли прямо сейчас спешить к автодилерам. Эксперты поделились своими оценками, а портал «АвтоВзгляд» сделал собственные выводы.

В июне в России продано на 29% больше новых легковушек, чем годом ранее — 116 200 штук. Об этом сообщило на днях агентство «Автостат». Невольно задашься вопросами — в чем возможные причины? Реализация отложенного спроса или эффект низкой базы 2025 года? Быть может, активизировались дилеры — стали предлагать реальные скидки, и лучше буквально сейчас, пока не упущен момент, спешить в салон за выгодной покупкой? Правда, наступивший в стране топливный кризис подсказывает, что лучше не торопиться, хотя, опять же, неясно, как изменится ситуация на авторынке в дальнейшем.

— Значительный рост продаж в июне в самом деле мог быть обусловлен отложенным спросом, накопленным примерно за половину календарного года, — допускает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян. — Еще одним значимым фактором, вероятно, стала высокая активность дилеров в смысле предоставления различного спектра скидок и проведения маркетинговых акций.

Соучредитель Intelligent Motors Group Артур Чичкан соглашается, что продавцы сейчас предоставляют скидки и разные специальные условия, чтобы разгрузить склады. Но версию про отложенный спрос он ставит под сомнение: хотя ключевая ставка (и, как следствие, проценты по банковским вкладам) начала снижаться, в массовом порядке люди все равно не стремятся снимать деньги с депозитов, чтобы отнести их в автосалоны.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

При этом до конца лета интенсивные продажи, вероятнее всего, продолжатся, считает Хачатурян. Повышенная активность, по его ожиданиям, будет сохраняться до середины августа, а в конце августа наступит «просадка», которая продлится примерно до середины ноября — обычная для этого отрезка года ситуация. И в эти месяцы продажи снизятся по сравнению с летними, но без «обвала» — на 7-12%. Следующий пик роста, по мнению эксперта, можно ожидать к исходу декабря — на волне маркетинговых акций и скидок, приуроченных к новогодним праздникам.

— В любом случае видеть в происходящем полноценное восстановление российского первичного рынка слишком рано, — уверен Чичкан. — Напомню, что в 2025 году был слабый спрос, рынок буквально «лежал». В такой ситуации даже небольшой «отскок» в абсолютных цифрах выглядит, как огромный рост. К тому же, если говорить про интерес покупателей в июне в разрезе модельных рядов, то он почти полностью свелся к «бюджетному» сегменту. Безусловный лидер — LADA, остальное досталось относительно доступным «чайнакарам» (преимущественно российской и белорусской сборки — Haval, Tenet, Belgee).

С другой стороны, на «летний» спрос в этом году может оказать дополнительное и очень ощутимое давление текущий топливный кризис. Многие потребители, наблюдая очереди за бензином, вполне вероятно, воздержатся от приобретения автомобиля. А если учесть, что июль — это еще и пора отпусков, то логично предположить, что по итогам второго летнего месяца мы так или иначе увидим снижение продаж. Впрочем, утверждать это определенно, а тем более — давать прогнозы сложно, — признает специалист.

Заметим: независимо от достижений, которые временами выдает в России сегмент новых легковушек, вторичный рынок неизменно его превосходит, причем в разы. На основании данных, в том числе, вышеупомянутого «Автостата», можно сделать простой вывод, что отечественная «первичка» даже на пике обычно не набирает больше четверти от общего объема продаж легковых ТС в нашей стране.

Фото: Oksana Korol/globallookpress.com

А по итогам 2025 года вторичный рынок достиг исторического рекорда — 6,24 млн единиц, тогда как интерес к новым машинам, наоборот, «схлопнулся» до 1,32 млн шт. За первую половину 2026-го продажи подержанных ТС снова выросли относительно января — июня предыдущего года, по разным оценкам — на 10-20%. Поэтому независимо от рекомендаций, которые мог бы озвучить портал «АвтоВзгляд» в отношении привлекательности новых машин, большинство россиян, планирующих сейчас приобретение легковушки, все равно выберут подержанное авто.

Причем многие из тех, кто планировал покупку на «завтра», вполне возможно, перенесут ее на «послезавтра», внимательно наблюдая, как развивается ситуация на розничном рынке топлива. Впрочем, не исключено, что кто-то и передумает брать, например, подержанный бензиновый Volkswagen Passat B8, сделав выбор в пользу новенького LADA Largus (1,6 л, 90 л. с.) лишь по той причине, что тот может ездить на 92-м. Но давайте на чистоту: большинство, скорее, предпочтет дизельную версию B8 или рассмотрят массу других аналогов, даже если ради этого придется «убить» несколько дней на изучение профильных площадок.

Практический совет прост: если есть непреодолимое желание купить этим летом автомобиль (неважно, новый или подержанный), то надо в первую очередь отдавать себе отчет в том, что сегодня гораздо проще обнаружить в наличии на АЗС «дизель» или АИ-92, чем 95-й (предложение солярки у нас вообще исторически избыточное). И только учитывая этот фактор — кто бы мог такое представить еще месяц назад — приглядываться к ценам на сами машины и выбирать между новой и подержанной.