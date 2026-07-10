Раскрыты новые подробности о внедорожнике iCar V25, который может приехать в РФ

Новый внедорожник V-серии сертифицировали в Китае. На родине автомобиль получил индекс V25, брутальный дизайн и гибридную систему. Там (и в некоторых других странах) он будет продаваться с логотипом iCar — дочерней марки автогиганта Chery. Появление модели не исключено и на отечественном рынке.

Как сообщает ресурс Autohome, характеристики V25 появились в базе Министерства промышленности и информатизации КНР. Согласно обнародованной документации, «проходимец» является последовательным гибридом.

В состав силовой установки включена 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка», выдающая 156 л.с. Но такой агрегат играет лишь роль генератора, за движение отвечают электромоторы. Прилагается литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 33,7 кВт⋅ч. Благодаря ему запас хода на электротяге доходит до 150 км.

Габариты несущего кузова с пятиместным салоном — 4636х1920х1855 мм, расстояние между осями достигает 2820 мм. Багажная дверь открывается вбок. Заявлен угол въезда 28 градусов, а съезда — 24 градуса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России открыли предзаказы на внедорожник V27 и объявили его цену. У нас его взял под крыло новый отечественный бренд Esteo. Вполне вероятно, что «двадцать пятый» ждет та же участь.