Дилеры Esteo начали принимать заказы на кроссовер Exlantix ET8

Новый отечественный бренд Esteo объявил о старте приема предзаказов на полноразмерный гибридный кроссовер Exlantix ET8. Стоимость шестиместного SUV, который заходит в представительский F-сегмент — 7 490 000 рублей.

Exlantix ET8 — это последовательный гибрид (REEV): турбомотор на 1,5 литра работает как генератор, а два электродвигателя, вращающих колеса, выдают суммарно 469 л.с. и 634 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, максимальная скорость — 199 км/ч. Привод полный.

Габариты кроссовера составляют 5205 мм в длину и 1998 мм в ширину, колесная база — 3120 мм, клиренс — 200 мм. Подвеска спереди двухрычажная, сзади многорычажная с системой регулировки жесткости CDC и гидравлическими сайлентблоками. Тяговая батарея емкостью 40 кВт·ч поддерживает зарядку мощностью до 75 кВт, запас хода на электротяге — 180 км. А общий с полным 67-литровым бензобаком превышает 1100 км.

В список опций входят светодиодная оптика, 21-дюймовые диски, панорамная крыша с электрошторками, трехзонный климат-контроль с ионизацией воздуха и двойная шумоизоляция боковых стекол. Сиденья первых двух рядов имеют подогрев, вентиляцию, массаж и режим Zero Gravity с выдвижной оттоманкой, третий ряд — электрорегулировку спинки и обогрев. Помимо прочего, предлагаются потолочный дисплей на 15,6 дюйма, откидной столик, выдвижной бокс с охлаждением и подогревом, а также система ароматизации.

Мультимедиа предусматривает основной экран на 30 дюймов, аудиосистему с 23 динамиками и сабвуфером, точку доступа Wi-Fi, 4 порта Type-C мощностью 60 Вт. Зимний пакет включает обогрев руля, всех сидений, лобового и заднего стекол, зеркал и форсунок омывателя.

Безопасность обеспечивают 10 подушек, а также комплекс электронных ассистентов: адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, мониторинг слепых зон и автоматическая парковка. Кузов на 88% состоит из высокопрочной стали.