Российский рынок новых авто просел по итогам первой полной недели июля

К середине июля россияне повесили номера на 25,9 тыс. новых легковых машин за неделю. Если проводить параллель с предыдущей семидневкой, спрос сократился на 16,2%, что считается плохим сигналом. Но в годовом выражении пока сохраняется прибавка в 7,1%.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере «Макс» заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, автопродажи в нашей стране вернулись к привычным среднегодовым показателям с 6 по 12 июля. Но последние не очень радовали в первые шесть месяцев 2026-го.

В случае легкого комтранса (LCV) наблюдается такая же картина, как с легковушками. За неделю реализация упала на 10%, что вылилось в 1338 штук и на 19,2% за год. В то же время грузовики ушли в минус на 15,6%, разойдясь тиражом 1010 экземпляров. По сравнению с 2025-м, показатели стали скромнее на 6,6%.

Продажи оказались слабыми, поскольку перестал действовать эффект постановки на учет машин, нашедших владельцев в конце второго квартала. Еще свою роль сыграл дефицит топлива на внутреннем рынке. Если первую причину аналитик считает временной «статистической», то вторая вполне может быть долгоиграющей и ударить по спросу на авто во втором полугодии.