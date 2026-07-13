В начале лета россияне потратили на новые автомобили 395 млрд рублей

В июне жители нашей страны заплатили за новые машины 395,5 млрд рублей. По сравнению с прошлым месяцем, расходы населения подросли на 7,9% и на 37,5% за год. За первое полугодие 2026-го показатели достигли отметки 2,09 трлн рублей, что говорит о годовой прибавке на четверть.

За первую половину 2026-го на них ушло более 2 трлн

Актуальными цифрами поделились аналитическое агентство «Автостат» и компания «Газпромбанк Автолизинг». По словам экспертов, более 300 млрд рублей россияне потратили в начале лета на автомобили массового сегмента. Владельцев нашли 106,1 тыс. экземпляров, что на 28,3% больше, чем в 2025-м.

Больше всего, а именно в 2,3 раза, увеличились затраты на «японцев». Они обошлись нашим соотечественникам в 43,9 млрд рублей. Одновременно на 97,8% выросли траты на российские модели, дело дошло до отметки 95,7 млрд «деревянных». Прибавка по «европейцам» составила 53,5%, и это вылилось в 56,4 млрд рублей.

На «китайцев» было потрачено на 8,8% больше, чем прежде. В них было вложено 176,7 млрд рублей. Кстати, за счет доли в 44,7% «чайнакары» сохраняют лидерство в структуре финансовой емкости рынка.

Остается сказать, что крупнейшим остается сегмент SUV. В июне владельцев нашли 85,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, стоивших 322,9 млрд рублей.