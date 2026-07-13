«Подзарядка»: топливный кризис стимулировал интерес к «электричкам» и гибридным авто

На фоне возникших в России острых проблем с топливом, в нашей стране несколько выросли продажи электромобилей и гибридов. Более того, есть мнение, что показатель мог бы оказаться еще выше, если бы предложение поспевало за спросом. Специалисты рассказали порталу «АвтоВзгляд», в самом ли деле у «батареек на колесах» появился мощный рыночный потенциал и стоит ли сейчас бежать за «электричкой».

О заметном увеличении спроса на экзотические в целом для России электрокары и гибридные ТС сообщил в начале июля целый ряд СМИ. А исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов озвучил мнение, согласно которому продажи этих машин могли оказаться еще существеннее, если бы не скромные складские запасы подобной техники в нашей стране: поставщики, мол, оказались просто не готовы к всплеску интереса к «электричкам», вызванному форс-мажором на топливном рынке.

При этом сам факт впечатляющего роста спроса на такие автомобили не вызывает сомнений. В частности, некоторые страховщики зафиксировали по итогам первого полугодия 2026 года трехкратный рост продаж полисов КАСКО для электрокаров и гибридов. Так, по словами управляющего директора компании «Ренессанс страхование» Елены Сафоновой, по числу договоров прирост к аналогичному периоду 2025 года составил 193%, по объему собранной премии — 211%. Вообще, программа КАСКО для электромобилей работает в «Ренессансе» с 2022 года, и когда продукт запускали, речь шла о десятках машин. Сейчас же счет идет на тысячи договоров.

А июнь-2026, по словам эксперта, стал просто рекордным: число новых полисов выросло более чем в 3,5 раза относительно июня прошлого года. Доля электромобилей и гибридов в портфеле КАСКО для физических лиц также существенно изменилась: в начале 2025 года она составляла 1,7%, к марту 2026-го поднялась до 6%, а в среднем по первому полугодию удерживалась на уровне около 5% против 1,98% годом ранее.

Среди причин роста, по мнению специалиста, увеличение парка электромобилей на российском рынке, дефицит топлива в ряде регионов, а также расширение доступного модельного ряда. Так, в «Ренессанс страхование» число оформленных полисов КАСКО на «электрички» в Краснодаре выросло к маю в 2,5 раза, в Казани и Нижнем Новгороде — на 57-67%, а Москва и Петербург прибавили по 10-12%.

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— В мае и июне 61% застрахованных машин составляли новые (выпуска 2025-2026 годов) электрокары, — уточняет Сафонова. — Картина существенно различается по маркам. Среди владельцев Voyah и Evolute доля свежих ТС достигает 88-92%, тогда как у покупателей Geely и LiXiang преобладают подержанные — около 80% договоров приходится на авто прежних лет выпуска.

В числе самых востребованных моделей по итогам мая-июня — Voyah Free, Evolute i-SPACE. В целом четыре марки обеспечили 72% всех заключенных договоров: Voyah (37%), Evolute (16%), Geely (11%) и LiXiang (8%). Китайские и российские производители быстро занимают доминирующее положение в этом сегменте.

Средний возраст покупателя электромобиля или гибрида составляет 44 года. Самая представительная группа (45% всех договоров) — люди от 36 до 45 лет. Молодежь до 25 лет занимает в этой статистике лишь 2%: электрокар в России пока остается выбором людей с устойчивым доходом. Часто это даже второй автомобиль в семье.

Географически спрос в первую очередь сосредоточен в двух столицах: на Москву пришлось 54% договоров, Санкт-Петербург — 23%. На третьем месте Краснодар с долей 6%. Остальные регионы — Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Казань — в сумме дали около 15%. «Электрички» постепенно «выезжают» за пределы Москвы и Питера, но основной объем продаж по-прежнему формируют два крупнейших мегаполиса, — рассказывает собеседник портала «АвтоВзгляд».

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— Впрочем, несмотря на положительную динамику спроса, говорить о сильном росте популярности гибридов и электромобилей в масштабах всей страны все-таки преждевременно, — скептичен доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян. — Главным сдерживающим фактором выступает сохраняющаяся высокая стоимость содержания и обслуживания таких ТС.

Если гибриды в некоторой степени демонстрируют снижение значимости этого аспекта, то для «электричек» он остается очень актуальным, особенно в части доступности зарядки. Вероятность увеличения производства отечественных гибридов и электромобилей также пока незначительна, прежде всего из-за обозначенных выше факторов и низкой степени адаптивности соответствующих ТС к зимним условиям эксплуатации — весьма сложным в России...

В свою очередь, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский соглашается, что наиболее ощутимо в нашей стране вырос интерес к гибридным ТС: они стали восприниматься как достаточно надежные. Да и производители в Китае, по наблюдениям эксперта, уже менее лояльны к развитию «электричек», все больше склоняясь в пользу гибридов разных вариантов. Эти машины экономичнее и при этом обладают опцией использования только электропривода.

Правда, по ряду гибридных установок есть ограничение по максимальной скорости (когда после 140 км/ч или 160 км/ч не идет зарядка аккумулятора в объеме, соответствующем потреблению). Но с точки зрения закона двигаться с такой скоростью у нас все равно негде. Опять же, с точки зрения сравнения со стопроцентным «розеточником», конечно, есть плюс в дальности пробега на одной заправке. Но необходимо соблюдать правила безопасности: и гибрид, и «электричку» в случае пожара из-за замыкания во время зарядки потушить очень сложно.

— В ближайшее время, — считает Ольховский, — самый вероятный сценарий — более заметный рост реализации в России именно гибридов, а не электрокаров. Потенциально — на 20-30% относительно прошлого года, но если не разрешатся проблемы с топливом, то продажи могут взлететь и на 100%. Но на развитие сегмента будет сильно влиять наличие преференций: бесплатный паркинг, проезд по платной трассе и т. д. Если же все это уберут, покупатели превратятся в энтузиастов. Опять же, если усугубится ситуация с точки зрения налогов и пошлин на такие авто, увеличение продаж также окажется медленным...