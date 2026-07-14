Эксперт Коган рассказал, как китайский автопром изменил российский авторынок

Еще три-четыре года назад покупка китайского автомобиля воспринималась как вынужденный компромисс, продиктованный пустующими салонами дилерских центров. Однако к 2026 году выбор в пользу Chery, Geely, Haval или премиальных Li Auto и Zeekr перестал быть жестом отчаяния, превратившись в осознанную и прагматичную стратегию.

Теперь покупка «поднебесной» машины — это не компромисс, а осознанный выбор

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал основатель компании «ВсеИзКитая» и председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров Андрей Коган. По его словам, «поднебесные» бренды сформировали собственную систему координат, и теперь покупатель сравнивает не Haval с подержанным Volkswagen, а взвешивает плюсы разных моделей внутри линейки, оценивая эргономику, ассистентов и тип силовой установки.

Главным барьером долгое время оставались сомнения в надежности машин в условиях российского климата и дорожных реагентов. Однако скорость, с которой инженеры из КНР провели работу над ошибками, оказалась беспрецедентной. Современные модели проходят глубокую адаптацию: полная оцинковка кузова, усиленная подвеска и зимние пакеты стали жестким стандартом. Развитие дилерских сетей и централизованных складов запчастей практически свело на нет проблему дефицита деталей, пугавшую владельцев первой волны.

Если первичный рынок можно было стимулировать маркетингом, то вторичный обмануть невозможно. Статистика 2026 года окончательно разрушила стереотип о низкой ликвидности: перепродажи китайских автомобилей с пробегом взлетели почти в полтора раза. У таких моделей, как Geely Monjaro, Haval Jolion и Chery Tiggo, сформировалась прозрачная история обслуживания, а остаточная стоимость стабилизировалась на уровне былых корейских бестселлеров. Появление экосистемы trade-in стало финальным аккордом в признании китайского автопрома долгосрочным игроком.

Парадоксально, но китайские бренды не просто заменили ушедших конкурентов, а изменили потребительские привычки. Покупатель стал требовательнее к технологиям: традиционные ценности уступают запросу на последовательные гибриды, системы автопилотирования и полную цифровую интеграцию. Эпоха временной замены официально завершилась. Потребитель проголосовал рублем, признав, что центр автомобильных инноваций бесповоротно сместился на Восток, заключил эксперт.