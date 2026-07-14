В России задумались о снижении субсидий на гибридные авто и электрокары

В нашей стране могут снизить скидку на покупку электромобилей и гибридов, субсидируемую государством. Действующий порог предложили опустить до 10%. Минпромторг уже обсуждает такие нововведения с представителями отрасли.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники в автопроме и лизинговых компаниях. Нововведения активно продвигает отечественный автопроизводитель Evolute, уверяя, что их реализация позволит расширить скидку на большее количество клиентов. Возможно, окончательно решение будет принято уже до конца 2026 года.

Сейчас при покупке российских автомобилей на новых источниках энергии (NEV) покупателям представляется скидка в размере 35% от стоимости, предел составляет 925 тыс. рублей. Но дело может дойти до 10% и 500 тыс. «целковых».

В перспективе планируется применять оба варианта дисконта, привязав их к уровню локализации конкретной модели. Если она сумеет набрать 2500 баллов и более, субсидия будет максимальной, а в остальных случаях сократится. Кстати, пока ни один NEV-автомобиль российской сборки не соответствует обозначенной планке.