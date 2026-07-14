На российский рынок выйдет полноприводный Tenet T4L

В обозримой перспективе компактный кроссовер нового отечественного бренда Tenet с индексом T4L должен получить систему 4х4. Появление таких SUV ожидается к концу текущего года, а пока россияне могут довольствоваться только версиями с передним приводом.

Продажи кроссовера стартуют до конца этого года

Как сообщает телеграм-канал «Tagaz: Автожурнал», силовой агрегат паркетника останется прежним. То есть за движение будет отвечать знакомая бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 л, выдающая 147 л.с. В то же время 6-скоростную роботизированную трансмиссию заменят на 7-ступенчатый преселектив.

В результате Tenet T4L сможет полностью вытеснить обычный T4 из модельного ряда марки. По словам некоторых официальных дилеров, стандартную «четверку» уже сняли с конвейера, а сейчас автосалоны распродают остатки из прежних партий.

Напомним, габариты T4L составляют 4506х1828х1701 мм при расстоянии между осями 2650 мм. В базовой комплектации «Актив» кроссовер обойдется в 2 259 000 рублей. За такие деньги можно рассчитывать на кондиционер, четыре подушки безопасности и заднюю камеру. Для отделки салона использована искусственная кожа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Tenet T4L. Его продажи начались в РФ в конце мая.