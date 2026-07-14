Россияне бросились скупать новые автомобили Mercedes-Benz, BMW и Audi

Согласно итогам первого полугодия 2026-го, в нашей стране нашли владельцев 18,5 тыс. новых легковых машин с шильдиками марок «большой немецкой тройки». Как известно, ее представителями являются Mercedes-Benz, BMW и Audi. Если проводить параллель с прошлым годом, спрос взлетел на 94%.

Такой статистикой в своем канале на национальной платформе «Макс» поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, все немецкие легковушки, купленные россиянами за обозначенный период, попали на отечественный рынок благодаря альтернативному импорту.

Нашим автовладельцам большего всего пришлась по вкусу продукция Audi. Было пристроено 5839 авто из Ингольштадта или на 463% больше, чем в 2025 году. Одновременно BMW удалось реализовать 7551 «баварца», но прибавка по ним выглядит гораздо скромнее — 43%. На последнем месте расположился Mercedes-Benz с 60-процентным приростом продаж, россияне получили ключи от 5071 легковушки родом из Штутгарта.

Г-н Целиков обратил внимание, что на сегодняшний день 85% Audi собирают в Китае. В случае BMW аналогичный показатель составляет 46%, а у Mercedes-Benz дело пока дошло только до 5%.